شكرا لقرائتكم خبر عن أرثر ميلر فى ذكرى ميلاده.. تزوج من مارلين مونرو وفشلت علاقته بها لأسباب غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت حياة أرثر ميلر الخاصة على نفس القدر من الإثارة مثل مسرحياته الكلاسيكية التي كانت أشهرها "وفاة بائع متجول" التي ما زالت تدرس في كل دول العالم وتقدم وتترجم لأكثر من 20 لغة فقد تزوج هذا الكاتب الروائي والمسرحي الكبير من أيقونة الجمال في العالم مارلين مونرو ولكن لحقت الشائعات هذا الزواج من لحظاته الأولى فأشيع إن زواج ميلر من مانرو هو محاولة لتمويه مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي كان يلاحق نشاطات ميلر اليسارية، وفشل الزواج وانفصل ميلر عن مونرو التي قتلت بعدها بفترة.



ارثر ومارلين

أرثر ميلر يعد من عمالقة المسرح الأمريكي المعاصر، وكان من كبار المدافعين عن الحرية الفكرية منددًا بكل أشكال القمع وكان من المنادين بفكرة مسرح في متناول الجمهور، وتعتبر مسرحيته "وفاة بائع متجول" نموذجًا كلاسيكيًا لدراما القرن العشرين وتدرس تلك المسرحية في المدارس بمختلف أنحاء العالم وتتناول نقاط التصادم في طبيعة العلاقة بين ماهو اجتماعي وماهو فردي حاملا في طياتها نظرة ناقدة للحلم الأمريكي.



زواج لم يستمر

وتنوعت كتاباته بين المسرحيات والروايات والقصص القصيرة والمقالات والشعر والنثر، ومن أهم أعماله: الرجل المحظوظ - مسرحية – 1944، التركيز - رواية – 1945، جميع أبنائي - مسرحية – 1947، موت بائع متجول - مسرحية – 1949، عدو الشعب - مسرحية – 1951، سيئو الحظ (المختلون) - قصة قصيرة – 1961، الثمن - مسرحية - 1968

في روسيا 1968، الساعة الأمريكية - مسرحية - مقتبسة عن أوقات صعبة لتشارلز ديكنز – 1980، رثاء سيدة 1982، الصعود من الجنة - مسرحية موسيقية مبنية على خلق العالم وأعمال أخرى – 1984، السنوات الذهبية 1990، إنهاء الصورة - مسرحية – 2004.



ارثر ميلر

تحولت الكثير من كتابات أرثر ميلر إلى أفلام سينيمائية أو حلقات تليفزيونية وكان أول تلك الأفلام عن مسرحيته "كلهم أبنائي"، وعرض الفيلم سنة 1948 بالأبيض والأسود وأخرجه "إرفينج ريس" وقام ببطولته إدوارد جي روبنسون وبرت لانكستر وتوالت أعماله التي ظهرت كأفلام أو حلقات تليفزيونية حتى 61 عمل بعدة لغات. كما تم تصوير عدة أفلام عن مسرحيته "المحنة" كان أولها عام 1959 وكان إنتاجًا تليفزيونيًا بالأبيض والأسود من إخراج هنري كابلان ومن بطولة شون كونري وباربرا شيلكوت، أما آخرها فكان عام 1996 والذي كتب ميلر له السيناريو وأخرجه نيكولاس هيتنر وقام ببطولته دانيال داي لويس ووينونا رايدر وأنتجه روبرت ميلر ابن أرثر ميلر ، أما روايته الوحيدة "التركيز" فقد تم تصويرها مرتين، الأولى تليفزيونياً عام 1966 وأخرجها آلان جيبسون وقام ببطولته جوس آكلاند وراى ماكنالي، والثانية عام 2001 وأخرجها نيل سلافين وقام بالبطولة فيه ويليام ماسي ولورا ديرن. وقد أعلن في 2006 عن بدء تصوير فيلم عن مسرحيته "الرجل الذي كان ينعم بكل الحظ" أو "الرجل المحظوظ" وستقوم بكتابة السيناريو ابنته ريبيكا ميلر وسيقوم بإخراجه سكوت إليس.