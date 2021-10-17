بالفيديو| تارا عماد لـ"الخليج 365": "الجونة السينمائي" يحقق الحلم.. ولهذا أحب أفلام فاتن حمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أعربت الفنانة الشابة تارا عماد عن سعادتها بتواجدها في مهرجان الجونة السينمائي، ووجهت في بداية حديثها مع موقع "الخليج 365"، التحية لكل العاملين عليه، بسبب الجهد الكبير الذي بذلوه، بعد الحريق الكبير الذي اندلع قبل انطلاق الدورة الخامسة بساعات.

وتابعت "استطاعوا السيطرة على كل شيء، وعادت الأمور لوضعها الأول أو أفضل، ولم أكن أتوقع أن المهرجان سيُقام بنفس عدد الأيام لأن الحريق كان كبير، لكن بمجهود كل الناس الدنيا خرجت بصورة مضبوطة".

وأكدت تارا أن مهرجان الجونة السينمائي حقق نجاحا كبيرا على مستوى دوراته السابقة، موضحة أثر المهرجان "الناس بتيجي وبيجيلها فرص تنتج أفلامها وتعمل لقاءات ويلاقوا ممولين يخلوا أحلامهم حقيقة، المكان ده بيساعد الناس تحقق اللي نفسها تعمله، فكرة الأفلام والندوات والمحاضرات، اللي بيقدمها المخرجين والمنتجين من مختلف أنحاء العالم، مهم الناس تحضرها وبنتعلم منهم".

وعلى هامش فعاليات المهرجان، يُعرض لـ تارا إعلانا قدمته مع إحدى شركات الاتصالات الكبرى، بمشاركة الفنان أحمد مالك، الفنان أحمد مجدي، والفنانة جميلة عوض، وعنه قالت "يشبه الأفلام القديمة والجديدة، عن الأكشن والحب، ويأتي تشجيعا لأصحاب الأفلام القصيرة، للاشتراك في مسابقة، على أن يتم تنفيذ فيلم الفائز، لتشجيع الشباب على الحلم".

وعن الفيلم القديم الذي تتمنى أن تعيده، أجابت "مش قديم قوي بس بحب (اضحك الصورة تطلع حلوة)، ولو أبيض وأسود فيه كتير أوي يالهوي، بس ممكن أختار أي حاجة فيها فاتن حمامة بحب اختيارها لأدوارها، بتتكلم عن قضايا للمرأة مختلفة تهم كل امرأة مصرية".

"الجونة السينمائي" انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الماضي الموافق 14 أكتوبر، ويستمر حتى 22 أكتوبر، وشهدت الأيام الماضية، عدة فعاليات بينها افتتاح معرض المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي، عرض فيلم "كباتن الزعتري"، ومؤتمر الفنان أحمد السقا الذي حصل من المهرجان على جائزة الإنجاز الإبداعي.