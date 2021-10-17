حلمي بكر لمصراوي: منير مراد كان من قمم التلحين لكن لم يأخذ حقه من التكريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان الكبير منير مراد "كان نجما وسط النجوم".

وأضاف "بكر" في تصريحات خاصة لمصراوي: "منير مراد ملحن له قيمته وحجمه، ماكنش صغير، قدم أعمال مازالت عايشة بينا لحد النهاردة، وهو كان من قمم التلحين ولا يقل عن الموجي والطويل وأبناء جيله".

وأوضح الموسيقار الكبير أن منير مراد لم يأخذ حقه من التكريم مثله مثل أبناء جيله الذين لم تكرمهم الدولة التكريم الذي يستحقونه، لكنه أخذ حقه من الشهرة

وتابع: "نشأته الفنية جعلت منه فنانًا كبيرًا، وكان صديقي وكان شخصية مبهجة تشع إيجابية وحب، وهذا كان يظهر جليا في موسيقاه".

وأشار إلى إن الموسيقار الراحل ينتمي لمدرسة محمد فوزي، فأغانيه تحمل رشاقة في الجملة الموسيقية والرتم، كما تحمل رشاقة سمعية، تنفذ لذاكرة المستمع

واختتم "بكر" حديثه قائلا: "منير مراد بدأ مساعد مخرج، وبعدها عمل ممثلا، وبعدها مطربا، إلا إنه حقق النجاح الأكبر في عمله كملحن، وتعاون مع كبار المطربين في جيله، وحقق نجاحا كبيرا في منطقة التلحين".

وتمر اليوم الذكرى الأربعين على رحيل النجم الكبير منير مراد، الذي يعتبر واحد من أهم الملحنين في تاريخ الأغنية العربية.

وقدم "منير" خلال مشواره الفني أغاني لكبار النجوم أبرزهم: عبدالحليم حافظ، شادية، شريفة فاضل، ليلى مراد، صباح، وآخرون.

ومن أبرز أعماله: "ضحك ولعب وجد وحب، كعب الغزال، حارة السقايين، إن راح منك يا عين، يا دبلة الخطوبة، بحلم بيك"، وغيرها.