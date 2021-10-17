بالفيديو| دانا حمدان لـ"الخليج 365": كنا نحلم بحضور "أوسكار" الآن نملك "الجونة ومكتفيين به"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

أكدت الفنانة دانا حمدان أنها تتواجدت للمرة الثانية في مهرجان الجونة السينمائي، بعد مشاركتها من قبل بفيلم "لما بنتولد"، مشددة على أنها كانت تشعر بالسعادة والفخر وقتها، ومتمنية أن تكون مشاركتها في الدورات المُقبلة بفيلم جديد، لكن حضورها هذا العام يأتي كضيفة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مقارنة بالسنة التي حضرتها، التنظيم رائع، مهرجان مهم جدا، أصبح مهرجانا دوليا، ويتم تقييمه كواحد من أهم مهرجانات العالم، زمان كنا نحلم بالتواجد على السجادة الحمراء في الأوسكار وفي الإيميز، الآن نحن نملك مهرجان الجونة، ومكتفيين بيه".

ترى دانا أن المهرجان فرصة مهمة للفنانين: "أولا نقابل بعض، لأننا نجتمع كثيرًا بسبب ظروف الشغل والحياة، ونفتح كلام في العمل، ومن كان بعيد عن القلب بات قريبًا، ويمكن اللي مش فاكر يفتكر".

كانت دانا شاهدت الفيلم المغربي "علي صوتك" إخراج نبيل عيوش"، وظهرت خلاله بإطلالة وصفتها بالبسيطة، قائلة " جمبسوت عندي بقالها كتير مش جديدة، مركونة وقلت لما ألبسها، وأنا اللون ده بحبه اوي الرويال بلو، هو والأخضر اكتر لونين بتفائل بيهم ومن الألوان اللي بتنورني".

"الجونة السينمائي" انطلقت فعاليات دورته الخامسة مساء يوم الخميس الماضي الموافق 14 أكتوبر، ويستمر حتى 22 أكتوبر، وشهدت الأيام الماضية، عدة فعاليات بينها افتتاح معرض المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي، عرض فيلم "كباتن الزعتري"، ومؤتمر الفنان أحمد السقا الذي حصل من المهرجان على جائزة الإنجاز الإبداعي.

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