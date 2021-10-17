هل تأجل فيلم فريق المهرجانات "المدفعجية".. مدحت العدل يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل تراجع الكاتب مدحت العدل عن تقديم فيلم "المدفعجية"؟ ، لماذا تأخرت فكرة تقديم العمل بعد مرور ما يقرب من العام على الإعلان عنها؟

الكاتب د.مدحت العدل في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "لم يحدث تراجع، مازلت في مرحلة كتابة الفيلم، وتم الاتفاق على تولي المخرج خيري بشارة على إخراجه، وكذلك الفنانة نيللي كريم المشاركة في بطولته".

وأضاف: "لفكرة فقط أن دراسة وقراءة تجربة أغاني المهرجانات الشعبية، كان لابد أن تكون دقيقة مع ربطها بالتحولات التي تحدث في مجتمعنا، وصياغة كل هذا مع رحلة صعود فريق المدفعجية باعتبارهم من أبرز رموز هذا النوع من الغناء والموسيقى، وإن شاء الله من الوارد تقديم الفيلم الصيف المقبل".

فريق "المدفعجية" بدأ مشواره الفني عام 2007، ومكون من الموزع الموسيقى "الديزل" واسمه الحقيقي محمد صابر، و"كنكا" إسلام محمد شوقي، و"شيندي" إسلام محمد، ويقوم الثنائي بتأليف الأغاني وأدائها، أما أصغر أعضاء الفرقة سنًا فهو سعيد سامي عبد الباسط الشهير بلقب "دولسيكا".

وبدأت رحلتهم مع الفنان محمد رمضان من خلال مهرجان "انا أصلاً جن" في فيلمه "قلب الأسد"، وبعدها قدموا معه أغنية إعلان لإحدى شركات الاتصالات "أقوى كارت"، وأطلقوا معه أول كليباته "نمبر وان"، ومن بعده "مافيا".

وشارك فريق المدفعجية في فيلم "ولاد رزق"، بتقديم مهرجان "أسود الأرض" في الجزء الأول، والأسود راجعين" في ثاني أجزائه.