صابر الرباعي لوائل كفوري: "الله لا يحرمنا منك ومن صوتك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي، رسالة للفنان اللبناني وائل كفوري، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع أمس السبت.

ونشر "الرباعي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان اللبناني، وعلق: "وائل حبيبي ألف حمدالله على سلامتك، والله لا يحرمنا منك ومن صوتك وتظل على رأس عائلتك وأولادك وتقوم بالسلامة".

وكان المطرب اللبناني قد تعرض أمس السبت لحادث سيارة، أدى لتهشم سيارته، وإصابته بكسور ورضوض متفرقة في أنحاء جسده.

وكشف نقيب الموسيقيين اللبنانيين في تصريح خاص لمصراوي اليوم أن وائل كفوري أصيب سيغادر المستشفى اليوم الأحد.