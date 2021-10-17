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صابر الرباعي لوائل كفوري: "الله لا يحرمنا منك ومن صوتك"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان التونسي صابر الرباعي، رسالة للفنان اللبناني وائل كفوري، إثر تعرضه لحادث سيارة مروع أمس السبت.

ونشر "الرباعي" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة للفنان اللبناني، وعلق: "وائل حبيبي ألف حمدالله على سلامتك، والله لا يحرمنا منك ومن صوتك وتظل على رأس عائلتك وأولادك وتقوم بالسلامة".

وكان المطرب اللبناني قد تعرض أمس السبت لحادث سيارة، أدى لتهشم سيارته، وإصابته بكسور ورضوض متفرقة في أنحاء جسده.

وكشف نقيب الموسيقيين اللبنانيين في تصريح خاص لمصراوي اليوم أن وائل كفوري أصيب سيغادر المستشفى اليوم الأحد.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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