نجوى كرم لنوال الزغبي: “بالنسبة إلي أنت كمان خط أحمر”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 01:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 12:01 مساءً

توجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم للفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي بمنشور.

وقالت نجوى: “اللي وصلتيلو يا حبيبة قلبي، وصلتيلو عن إستحقاق وجدارة وبتستاهلي، وبالنسبة الي أنت كمان خط أحمر”.

لترد نوال: “كبيرة كتير بأخلاقك وفنك وقلبك”.

وكانت أصدرت نجوى كرم مؤخراً أغنية “ساحر قلوب” وهي من كلمات عامر لوند، ألحان علي حسون وتوزيع موسيقي داني حلو. أما الفيديو كليب فهو من إخراج حسن غدار، وهذا التعاون الثاني بينهما بعد كليب “مغرومة 2”.

وجاءت الأغنية بمثابة تكملة لأغنيتها السابقة “مغرومة 2” الذي كان فيه ظهور خاص للممثل السوري معتصم النهار.