يارا تُعلن عن مفاجأة لجمهورها من الكواليس: “انتظرونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلّت النجمة اللبنانية يارا على الجمهور بفيديو عفوي من كواليس يوم تصوير لعمل فني جديد، لم تكشف عن تفاصيله حتى الآن.

وعلّقت يارا على الفيديو عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “تصوير شي جديد مفاجأة، انتظرونا، ورح نكمّل ماكياج”.

وكانت يارا قد كشفت مؤخرًا عن أولى أغنيات ألبومها “اللبناني – المصري” الجديد، والمُقرر صدوره قريبًا جدًا، إذ أطلقت أغنية لبنانية بعنوان “مليت” من كلمات أحمد ماضي، ألحان طارق أبو جوده وتوزيع عباس صباح.

أغنية “مليت” هي الأغنية الرئيسية في ألبوم يارا الذي يحمل نفس الإسم، والكليب من إخراج نويل باسيل. وحقق العمل أكثر من 3 ملايين مشاهدة بعد أسبوعين فقط من صدوره على قناة يارا الرسمية في موقع “يوتيوب”.