نجاح “عكس الطبيعة”.. نوال الزغبي ترند لليوم الثالث على التوالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستمر النجمة اللبنانية نوال الزغبي بحصد النجاح في أغنيتها المصرية الجديدة “عكس الطبيعة”، إذ يحافظ كليب الأغنية على صدارة الترند بموقع “يوتيوب” لليوم الثالث على التوالي، محققًا أكثر من مليون ونصف مليون مشاهدة.

أغنية “عكس الطبيعة” من كلمات أحمد حسن رؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، وتُعد الرئيسية في ألبوم نوال الزغبي الجديد، والكليب من إخراج المبدع فادي حداد.

وكان هاشتاغ “#عكس_الطبيعة” قد تصدّر خلال الأيام الماضية الترند على موقع “تويتر” في لبنان والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية، وحرص محبو نوال الزغبي من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديدها وتهنئتها.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي كانت قد طرحت مؤخراً كليب “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد، وكليب “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وميكس وماستر محمد عصمت.