شكرا لقرائتكم خبر عن رامى مالك يكشف عن نصيحته لطفله المستقبلى وأهم عمل له فى مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل رامى مالك متابعيه حول نصيحته لطفله المستقبلي من صديقته الحالية لوسى بوينتنون أثناء حلوله ضيفًا على Ilaria Urbinati، الذى سأله عن نصيحته الذى سيحرص على توجيهها إلى ابنه أو ابنته ليجاوب على الفور: "انطلق برفق"، وأضاف: "تلك النصيحة سرقتها من صديقتى لوسى التي استلهمت منها تلك الجملة بعدما اخبرتنى بها في وقت سابق، لذا ستكون تلك أول نصيحة منى له أو لها".

كما تطرق رامى مالك لذكرياته مع فيلمه الذى نال عن دوره فيه جائزة الأوسكار، وهو Bohemian Rhapsody مؤكداً أنه فيلمه المفضل بقوله: "هو بالتأكيد المفضل لدى لأننى تعرفت فيه على أشخاص أعزاء جدًا على قلبى".



رامى مالك وصديقته

ويشارك رامى مالك حاليًا فى بطولة فيلم "لا وقت للموت" وهو الجزء الأخير من سلسلة جيمس بوند للممثل دانيال كريج، ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلاً، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.

فيلم No Time to Die من إخراج كارى جوجى فوكوناجا، الذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع نيل بورفيس، روبرت واد، سكوت ز. بيرنز، فيبى والر – بريدج، إيان فليمنج، وجدير بالذكر أن فيلم جيمس بوند 25 يعتبر آخر فيلم فى سلسلة جيمس بوند الذى يقوم ببطولتها دانيال كريج بعدما حققت السلسلة الذى يقوم ببطولتها أعلى الإيرادات فى تاريخ السلسة الشهيرة.