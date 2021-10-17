شاهد.. صور زفاف جينيفر ونايل نصار

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

في حفل أسطوري بصحبة والديها بيل جيتس وميليندا، سُلمت جنيفر جيتس، الابنة الكبرى لثالث أغنى أثرياء العالم، السبت لزوجها المصري نايل نصار.



وعلى الرغم من أن زواج جنيفر جاء بعد أشهر فقط من إعلان بيل وميليندا انفصالهما بعد 27 عاماً من الزواج، إلا إن طلاق والديها لم يؤثر على زفاف ابنتهما الكبرى، إذ سار الاثنين، السبت، بابنتهما في الممر قبل زواجها من زميلها الفارس المصري نايل نصار في مزرعة الخيول في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك الأمريكية.

ووفق مجلة " people" الأمريكية، أمضت جينيفر أيضاً وقتاً في نيويورك مع عائلتها، قبل اليوم الكبير والمنتظر، بما في ذلك والدتها ميليندا، التي ساعدت بشكل كبير في تنظيم ليلة عمر ابنتها.

وقال مصدر مقرب من العائلة للمجلة: "جينيفر قريبة للغاية من والدتها، فميليندا كانت عنصرا أساسيا بين القائمين على استعدادات الزفاف".

جاء حفل الزفاف بعد شهر من قيام ميليندا بإقامة حفلة في الهواء الطلق لابنتها، والتي حضرها عدد من النساء المهمات في حياة جينيفر.

وكتبت جينيفر في 14 سبتمبر الماضي إلى جانب سلسلة من الصور من الحفلة الخارجية، بما فيها، صورة مبتسمة لميليندا: "شكراً لكِ على هذا الاحتفال الخاص بشكل لا يصدق".

وأضافت: "ممتنة للغاية لجميع النساء الرائعات في حياتي اللواتي يقدمن المشورة والدعم والارتقاء بي، إلى هذا الفصل الجديد".

وأقيم حفل الزفاف الأسطوري، في مزرعة الخيول الخاصة بمنزل العروس في ويستشستر بالولايات المتحدة، السبت.