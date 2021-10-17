شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتعاون فى أغنية جديدة مع الملحن أحمد زعيم بعنوان "سيبنى ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون النجم راغب علامة في أغنية رومانسية تحمل اسم "سيبنى ليه" من كلمات أحمد قطوط وألحان أحمد زعيم وتوزيع جون مارى رياتشى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت.

وأحيا النجم راغب علامة، حفلاً غنائيًا الفترة الماضية في أحد فنادق القاهرة الجديدة، وحضر الحفل عدد من النجوم منهم روجينا، وماجد المصري، إدوارد، وعزيز الشافعى، وكابتن محمد زيدان، وغيرهم من المشاهير، والذي شاركه بالغناء بها النجم الجزائري الشاب خالد.

وافتتح راغب علامة فقرته بـ"يا غايب" بعدها حرص على توجيه كلمة شكر للشاب خالد، وأعرب عن سعادته بتواجده معه بنفس المناسبة، ووجه الشكر أيضًا لمنظم الحفل وليد واستمرت فقرته الغنائية قرابة الساعتين قدم خلالهما "اللي باعنا"، "نسيني الدنيا"، "فورا تدخل حياتي"، "أنا اسمي حبيبك" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الحضور.

وكانت أخر أعمال الملحن أحمد زعيم أغنية "قرصة تعبان" مع المطرب لؤى من كلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع وسام عبد المنعم، وتقول كلمات الأغنية: الدنيا دى باب بيودى لباب، سرداب بالخوف مليان وبناخد كل قلم على الوش مفيش معلش كمان، تهرب ممنوع هتموت من الجوع ولا بقرصة تعبان، واللى بيعمل نفسه حبيبك بيلاعبك على الحبلين.

وطرح "زعيم" ألبومه الغنائي الأول بعنوان "اهو اهو" العام قبل الماضي، وضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيهم مع نخبة من أهم وأشهر نجوم الموسيقى فى مصر والوطن العربى، على رأسهم أيمن بهجت قمر، وتوما، وأيضا عمرو مصطفى ووليد سعد، ومحمد يحيى، ورامي جمال، وخالد عز، وإيهاب عبد الواحد.