رانيا يوسف تنشر صورة لها مع دينا الشربيني.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها مع النجمة دينا الشربيني، التقطت لهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

الصورة نشرتها رانيا عبر حسابها بموقع "تويتر"، وعلّقت: "مهرجان الجونة السينمائي مع دينا الشربيني".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة يوم الخميس الماضي، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.