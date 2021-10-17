عرض "ريش" وجلسة الأمريكي دارين أرنوفسكي.. أبرز فعاليات الأحد في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تستمر اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بمجموعة مميزة من العروض والفعاليات من أبرزها عرض الفيلم المصري "ريش" للمخرج عمر الزهيري الذي حقق إنجازًا على مستوى السينما المصرية بفوزه بجائزة مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية) بنفس المهرجان. من المقرر أن تبدأ مراسم السجادة الحمراء الساعة 5:30 مساءً، على أن يبدأ عرض الفيلم في الساعة 6:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. يشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا، يعرض فيلم "مقصورة رقم 6" الذي سبق له المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان. يعرض الفيلم الساعة 9:45 مساءً بقاعة سي سينما.

تبدأ الفعاليات الخاصة بحلقة نقاشية بعنوان "السينما كأداة للتغيير المجتمعي" والتي تتناول دور السينما في النقاشات العامة، وكيف يمكن للفيلم أن يكون عاملا للتغيير. يشارك في هذه الحلقة كل من المخرج المصري علي العربي، والمخرجة اللبنانية زينة دكاش، وهوفيج إتيميزيان الذي يرأس خدمة الابتكار في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسوبا أوماثفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دروسوس. وتدير الحلقة مريم فرج. تقام الحلقة الساعة 10:30 صباحا بقاعة أوديماكس بجامعة برلين.

تقام غدا، الأحد، واحدة من أهم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، محاضرة المخرج الأمريكي الشهير دارين أرنوفسكي، الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه "البجعة السوداء". تقام المحاضرة الساعة 4:00 مساءً في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتديرها تيريزا كافينا مبرمجة المهرجانات ومحللة السيناريو للعديد من صناديق ومنح الأفلام.

مهرجان الجونة السينمائي، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي. إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.