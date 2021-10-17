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شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الرفاعى يكشف تفاصيل دوره فى حكاية "بالورقة والقلم" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
شارك الفنان الشاب ياسر الرفاعى في مسلسل "إلا أنا" حكاية بالورقة والقلم، حيث قدم دور "فتحى" وهو مهندس كمبيوتر عبقرى مهتم بالتكنولوجيا أكثر من إهتمامه بحياته فنجد مظهره يبدو مهلهل، وقدمه ياسر بشكل كوميدى لاقي إعجاب الكثيرين.
وقال ياسر الرفاعى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رشحت للدور من خلال مؤلف العمل أمين جمال وكذلك المخرج محمد بكير والمخرج أسامة عرابي، وكان هناك الكثير من جلسات العمل للوصول بشكل شخصية فتحى، ولأن عين الممثل مختلفة عن باقي البشر فهو دائمًا فترى التفاصيل ويخزنها داخله ، فكل الشخصيات التى أراها تعتبر داتا مخزونة داخلى تخرج مع كل شخصية تشبهها.
ياسر الرفاعى (1)
وتابع ياسر، من أصعب المشاهد التى قدمتها فى المسلسل أول مشهد بسبب رهبة الموضوع وكذلك تكوين الشخصية ولكن المخرج محمد بكير أدرك ذلك وجعل الموضوع بسيط وحتى بعد إصابته بكورونا وتولى المخرج أسامة عرابي الاخراج كان يتبع نفس النهج ما جعل الموضوع سهلا وبسيطا، وكانت كواليس العمل لطيفة ومرحة.
وأوضح الفنان ياسر الرفاعى، أنه يتمنى عمل أدوار معقده نفسيًا بها تركيبات مختلفة، وعن جديده قال أحضر لأول فيلم سينمائى وهو "خرجوا ولم يعودوا، من تأليف وائل يوسف، وإخراج حسن السيد، وبطولة ويزو، حسنى شتى، مصطفي أبو سريع، خالد عليش".
مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصرى.
ياسر الرفاعى
ياسر الرفاعى
ياسر الرفاعى