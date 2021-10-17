شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الرفاعى يكشف تفاصيل دوره فى حكاية "بالورقة والقلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك الفنان الشاب ياسر الرفاعى في مسلسل "إلا أنا" حكاية بالورقة والقلم، حيث قدم دور "فتحى" وهو مهندس كمبيوتر عبقرى مهتم بالتكنولوجيا أكثر من إهتمامه بحياته فنجد مظهره يبدو مهلهل، وقدمه ياسر بشكل كوميدى لاقي إعجاب الكثيرين.

وقال ياسر الرفاعى في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، رشحت للدور من خلال مؤلف العمل أمين جمال وكذلك المخرج محمد بكير والمخرج أسامة عرابي، وكان هناك الكثير من جلسات العمل للوصول بشكل شخصية فتحى، ولأن عين الممثل مختلفة عن باقي البشر فهو دائمًا فترى التفاصيل ويخزنها داخله ، فكل الشخصيات التى أراها تعتبر داتا مخزونة داخلى تخرج مع كل شخصية تشبهها.