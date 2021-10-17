طليقة وائل كفوري تعلق على خبر تعرضه لحادث سير.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - علقت السيدة انجيلا بشارة طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري على خبر تعرضه لحادث سير مروع مساء الجمعة والذي كان قد ضج فيه الوسط الفني اللبناني.

وكتبت أنجيلا بشارة، طليقة وائل وأم ابنتيه، على الخبر بمنشور شاركته عبر خاصية الستوري من خلال حسابها في إنستقرام والذي جاء فيه “الحمد الله على سلامتك أبو ميشيل وائل بخير الحمد الله”.

وكان وائل كفوري قد تعرض لحادث سير مروّع مساء الجمعة 15أكتوبر على أوتوستراد جبيل، المسلك الشرقي باتجاه بيروت، ونقل على إثره إلى مستشفى لا مارتين في جبيل لمعالجة الرضوض والخضوع للإسعافات الضرورية.

وكشف صديق مقرب من الفنان اللبناني، وائل كفوري، عن حالة الفنان الصحية، بعد تعرضه لحادث سير مروع. وطمأن الشاعر حبيب بو أنطون، الصديق المقرب لوائل كفوري، جمهور الفنان اللبناني، وقال عبر تغريدة كتبها في تويتر: ‏‎”وائل بخير شكرا يا عدرا”.

وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها. وأوضح موقع “ET بالعربي” أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل كفوري بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته. ونقل الموقع عن شاهد عيان قوله إنه تم نقل وائل هو والسيدة التي كانت برفقته إلى المستشفى، وإنه يرقد بقسم الطوارئ لتلقي العلاج، وهو بصحة جيدة. ووفقا لصديق مقرب زاره الفنان بالمستشفى، فإن وائل كفوري كان واعيا وبحالة جيدة، وكانت برفقته حبيبته بالسيارة وهي بصحة جيدة أيضا، وشدة الضربة جعلت وائل “خارج السيارة”.