شيلاء سبت تكشف حقيقة عرض ثري سعودي 5 ملايين ريال للزواج منها

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 05:43 صباحاً - أعربت الفنانة البحرينية شيلاء سبت عن استيائها من شائعة تُطاردها منذ فترة طويلة، تتعلّق بتلقيها عرضاً للزواج من أحد الأثرياء في السعودية، مقابل مبلغ مالي ضخم.

ونشرت الفنانة البحرينية صورةً لها عبر حسابها في “سناب شات”، ومُدوّن عليها عبارة “رجل أعمال سعودي يعرض 5 ملايين ريال مهراً للزواج من شيلاء سبت”، لتُدوّن شيلاء تعليقاً قالت فيه: “خبر من أيام البلاك بيري ينشرونه لليوم، والثاني قبل مليون يوم منزلته للحين ينشرونه وعقب يقولون أنا كل شوي أنزله بروحه صوتي يعورني.. نرفزتوني”، ودوّنت تعليقاً آخر: “اللي يتابعوني يوم بيوم أنا ما رجعت نزلت شيئاً قديماً”.

وحاولت الفنانة البحرينية التخلُّص من هذه الشائعة القديمة، من خلال طرح موضوع جديد على متابعيها، حيث قالت: “تبون خبر جديد.. الحين أعطيكم بس فكوني من الأشياء القديمة”، وعرضت شيلاء مكافأة 5 ملايين دينار لمن يعطيها وصفة للشفاء من الألم الذي تُعانيه، وتسبب في فقدانها صوتها، قبل أن تُضيف ساخرة: “للعلم أنا ما عندي 5 ملايين”.

وأضافت شيلاء في تعليقٍ جديد: “مطلوب أصدقاء حق اليومين الجايين هم يسولفون وأنا بس مطلوب مني أقول أي أي بالرأس بعد مو بالصوت.. اكتشفت إن الكل يبيني أسولف وايد يعورني بلعومي لما اتحجي”.

يذكر ان شيلاء سبت كانت قد اثارت الجدل منذ فترة بعد تداول انباء عن زواجها من الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد لتعود بعذ ذلك وتنفي صحة هذه الانباء.