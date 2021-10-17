شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل محمد ممدوح فى أحداث فيلم "السرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أحداث فيلم "السرب" للنجم أحمد السقا ومجموعة كبيرة من النجوم، والذي يتناول الفيلم الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، مقتل الفنان محمد ممدوح خلال الأحداث، والفيلم من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

من ناحية أخرى يعود ممدوح لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلمه "أبو صدام" فى أولى بطولاته السينمائية إخراج نادين خان، وتأليف محمود عزت، ويجسد ممدوح، فى أحداث فيلمه "أبو صدام"، دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، ويشاركه فى البطولة سيد رجب وأحمد داش، وآخرون، ويناقش العمل معاناة السائقين، حيث يواجه بطل الفيلم العديد من المواقف الصعبة.

محمد ممدوح ظهر كضيف شرف فى فيلم "العارف"، من بطولة النجوم أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد أخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".