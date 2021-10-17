شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو وهشام ماجد يبدآن تصوير "اللعبة 3" نوفمبر بدون رانيا يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك فادى أبو السعود، وأحمد سعد والى مؤلفا الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" للنجمين شيكو وهشام ماجد، على الانتهاء من كتابة أحداثه تمهيدًا لبدء التصوير نوفمبر المقبل، وذلك بدون رانيا يوسف التي شاركت فى أحداث الجزء الثانى.

تدور أحداث العمل حول الثنائى "وسيم ومازو"، الذي يجسد دوريهما الفنانان هشام ماجد وشيكو، وهما صديقان منذ الصغر، ويتنافسان فى شكل مباراة مستمرة بينهما حتى نهاية المسلسل.

وعرض مسلسل "اللعبة 2" في موسم رمضان الماضي ، من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.