افتتاح معرض كيشلوفسكي وعرض عربي أول لـ"كباتن الزعتري".. ثالث أيام "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

شهد اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي مجموعة من العروض والفعاليات الهامة على رأسها افتتاح منصة الجونة السينمائية في حفل أقيم الساعة 09:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. المنصة فعالية موجهة لصناعة السينما، خلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام العرب ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم. تقدم المنصة مبادرتين هما منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، اللذين يقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.

وتضم منصة الجونة في دورتها هذا العام 20 مشروعا سينمائيا، من بينهم 13 مشروعًا في مرحلة التطوير، و6 مشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج، إضافة إلى مشروع ضيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. يبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من خلال منصة الجونة السينمائية نحو 300 ألف دولار أمريكي.

كما افتتح أمس المعرض الاستعادي للمخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين على وفاته، وذلك بحضور انتشال التميمي مدير المهرجان، والفنانة بشرى رزة رئيس العمليات والمخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان، ومنسق المناظر ومهندس الديكور المصري الكبير أنسي أبو سيف.

أما على مستوى الأفلام فقد عرض في اليوم الثالث مجموعة متميزة من الأفلام من أبرزها الفيلم المصري "كباتن الزعتري" من إخراج علي العربي والذي عرض للمرة الأولى عالميا بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ويعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي حيث يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة. وقد بدأت مراسم السجادة الحمراء الساعة 05:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، في حين بدأ عرض الفيلم الساعة 6:30 مساءً.

في إطار مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عُرض الفيلم الروسي "هروب الرقيب فولكونوجوف" الذي شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام ونافس على جائزة الأسد الذهبي.

بدأت مسابقة الأفلام القصيرة بأولى برامجها والذي عرض بقاعة أوديماكس بجامعة برلين. ويضم البرنامج الأول 5 أفلام من بينها الفيلم المصري "القاهرة - برلين" من إخراج أحمد عبد السلام في عرضه العالمي الأول، والفيلم السعودي "نور شمس" من إخراج فايزة أمبه.