سمية الخشاب تستعرض إطلالتها في ثاني أيام مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها، صورًا لها من ثاني أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وخطفت "الخشاب" الأنظار لإطلالتها، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.