"كلاكيت تاني مرة".. هكذا علّق يوسف الشريف على هدف صلاح في واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أشاد الفنان يوسف الشريف، بأداء لاعب فريق ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، خلال مباراته يوم السبت أمام نظيره واتفورد.

ونشر الشريف، صورا لـ"صلاح" من اللقاء عبر حسابه على موقع "تويتر"، وعلّق: "كلاكيت تاني مرة.. ليفربول واتفورد.. صلاح".

وكان صلاح قد سجل هدفًا ضمن خماسية فريقه في شباك واتفورد خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في تاريخ مشاركاته في الدوري الإنجليزي لـ104 هدف بعد هدفه في مرمى واتفورد.

وأصبح محمد صلاح هو الأكثر تهديفاً في تاريخ الأفارقة في الدوري الإنجليزي، بعدما نجح في معادلة رقم الإيفواري الأشهر ديدية دروجبا لاعب تشيلسي الأسبق.