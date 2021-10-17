“يا بتاكلني يا أنا آكلة كبدك”.. منى واصف تشوق الجمهور لمسلسل “الهيبة 5”!

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 02:46 صباحاً - ظهرت الفنانة السورية منى واصف في برومو تشويقي للجزء الخامس والاخير من مسلسل “الهيبة” حيث ظهرت وهي تتوعد شخصاً ما وتهدده.

وحظي المقطع باهتمام واسع من قبل الجمهور الذين أبدوا حماسهم لمشاهدة المسلسل، والذي سيبدأ عرضه عبر منصة “شاهد” الأحد 17 أكتوبر، على أن يعرض على قناة mbc في اليوم التالي.

وأطلت منى واصف بشخصية السيدة القوية قائلة: “بيني وبينك تار يا الخسيس.. يا بتاكلني يا انا آكلة كبدك”.

وسيشهد هذا الموسم مشاركة النجم السوري عبد المنعم عمايري بشخصية “وديع” وكذلك الفنانة اللبنانية “إيميه صياح” بشخصية جديدة بالإضافة لأبطال العمل الأساسيين تيم حسن، منى واصف، سعيد سرحان، روزينا لاذقاني، عبده شاهين، كما يشهد عودة الفنانة اللبنانية هند خضرا لأداء شخصية “ريما” بينما يغيب الفنان أويس مخللاتي عن المسلسل.

من جانبه كان مخرج مسلسل “الهيبة”، سامر البرقاوي قد نشر مؤخرا، صورة على منصة “إنستغرام” شكر فيها جهود أبرز ممثلي المسلسل، متمنيا للفنانة منى واصف دوام العمر والصحة.



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كما نشر المنتج صادق الصبّاح من جهته الإعلان الترويجي عبر حسابه على “تويتر”، معلقا: “النجم تيم حسن يختتم “الهيبة” كما لم ترونه من قبل، والله ولي التوفيق”.