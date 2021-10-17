محمد الفلاح - صور.. 5 فساتين مفتوحة ومحجبة واحدة على ريد كاربت الجونة

الأحد 17 أكتوبر 2021

حرصت فنّانات وإعلاميات على المشاركة في فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بـ"فساتين مفتوحة".



وأطلّت الفنانة المصرية هنا شيحة، بفستان طويل بفتحة جانبية بلون فضّي لامع.

وظهرت الفنانة المصرية ثراء جبيل على "السجادة الحمراء" في عرض الفيلم المصري الطويل "كباتن الزعتري"، بفستان أزرق اللون وفتحة ساق جريئة، واختارت أن ترفع شعرها لأعلى، ونّسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

أما الفنانة المصرية أروى جودة، فظهرت بإطلالة كلاسيكية سوداء بفتحة جانبية جريئة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

وأطلت الإعلامية مها الصغير زوجة اللاعب المصري محمد زيدان، بفستان مفتوح، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لتقبيله يدها أمام المصورين.

خيرية زوجة الفنان خالد سليم ظهرت بفستان أحمر اللون مفتوح أيضا.

أما المحجبة التي ظهرت على السجادة الحمراء فهي الأردنية نادين سمرة، نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها الإمارات.

وتقلدت سمرة في وقت سابق، عدة مناصب بمجموعة MBC كان آخرها رئيس إدارة الحقوق الرقمية والبيانات الوصفية.

وأطلق مهرجان الجونة دورته الخامسة، الخميس، بمشاركة نحو 80 فيلما وبحضور قرابة الألف ضيف من أنحاء العالم مع فرض إجراءات احترازية محكمة.

تقام الدورة الخامسة من المهرجان في مدينة الجونة السياحية المطلة على البحر الأحمر في الفترة من الرابع عشر إلى الثاني والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعرض المهرجان في دورته الجديدة 37 فيلما روائيا طويلا و15 فيلما وثائقيا و23 فيلما قصيرا إضافة إلى 6 أفلام ضمن برنامج العروض الخاصة.