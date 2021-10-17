شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الانتقام.. التريلر الرسمي الثاني لـ Batman قبل عرضه فى مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام Batman، عن التريلر الرسمي الثاني من الفيلم المنتظر بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، والمقرر عرضه فى مارس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا، ونشرت الصفحة الرسمية عبر تويتر، مقطع فيديو جديد يظهر الكثير من اللقطات والمفاجئات بالإضافة إلى ظهور شخصية catwomen.

وجاء البوستر الرسمي للفيلم الذي يقوم ببطولته النجم العالمي روبرت باتينسون، على شكل البدلة الجديدة للشخصية الشهيرة "باتمان" وفى الخلفية اللون الأحمر بالكامل، فى إشارة إلى الأحداث الدموية التى سيشهدها الجزء القادم من السلسلة المقرر عرضها فى مارس عام 2022 بدور العرض السينمائي.