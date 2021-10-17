شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة تتعرض لعضة كلب وتشيد بالمستشفيات الحكومية لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة سارة نخلة، لعضة كلب اليوم، دخلت على إثرها إلى إحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، لتتفاجئ بعدم وجود علاج فى المستشفيات الخاصة وتحويلها لمستشفي حكومي، وكتبت نخلة بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، تسرد من خلالها كواليس تلقيها للعلاج فى احدى المستشفيات الحكومية.



سارة نخلة عبر فيس بوك

وقالت نخلة فى البوست، "الصبح عضني كلب، المهم روحت مستشفى خاص قالولي مش موجودة الحقنة ولازم اروح مستشفى حكومي، وبعدها روحت مستشفى زايد التخصصي، دخلت اقسم بالله خمس دقايق طوارئ، ادوني الحقنة و فاضل لسه أربعة وادوني ورقة فيها مواعيد الحقن الباقية".

وأضافت نخلة فى البوست، "ولا مليم ولا مليم يا جماعة ومستشفى محترمة ودكاترة عارفين ربنا بجد، ولا يعرفوني أصلا عشان ماحدش يقولي عشان انتي ممثلة وكنت حاطة كمامة طول الوقت أصلا، انا بس عايزة اقول تحيا مصر الف مرة الف مرة، اقسم بالله لو اي بلد تاني زماني كنت مسعورة وراقدة جنب الكلب بهوهو وبتعشى معاه دراي فود".