شكرا لقرائتكم خبر عن منح مسلسل Titans الضوء الأخضر لموسم رابع بعد نجاح الثالث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن القائمون على مسلسل الإثارة والخيال Titans، تجديد العمل الدرامي الشهير لموسم رابع، بعد نجاح الموسم الثالث الذى عرض فى منتصف أغسطس الماضي، وحقق نجاحات كبيرة، ووفقاً لصحيفة rotten tomatoes فإن القائمين على المسلسل قرروا إضافة شخصيات جديدة وإنتاج موسم رابع بدون الإفصاح عن توقيت لعرضه.

وشملت أحداث الموسم الثالث من المسلسل ظهور شخصيات، مثل ديك جرايسون، راشيل روث الملقب بالغراب، وجارفيلد لوجان والذى يعرف أيضا باسم الوحش بوي، وغيرهم، حيث تجمع هؤلاء الأبطال معًا لتشكيل مجموعة قوية لمحاربة عدو قوي، كما ينتهي بهم الحالي إلى تكوين عائلة واحدة، تهتم بأمورها، وتحمى بعضها البعض، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale"، وذلك استنادًا إلى شخصيات دي سي كوميكس.

كما حصلت شخصية بلاك فاير التي تلعبها الممثلة داماريس لويس، والمعروفة أيضًا باسم الأخت الشريرة للكائن الفضائي كورياندر (آنا ديوب)، على مظهر جديد، في أحداث الموسم الثالث من سلسلة Titans.

مسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبي، برونو بيشر، ليندسي جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.