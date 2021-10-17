شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يستعد لتصوير الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد فتحى أنه يستعد لتصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" خلال الفترة المقبلة، حيث تعاقد مؤخرًا عليه بعد النجاح الذى حققه الجزأين، حيث وجد من خلال السيناريو أنه مسلسل جديد من حيث الفكرة، وبه جرعة كوميدية مختلفة.

وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.

وانتهى مؤخرا الفنان احمد فتحى من تصوير الفيلم المصرى السعودى "مهمة مش مهمة"، والذى يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا بمصر والسعودية، داخل أحد فيلات منطقة الحزام الأخضر.

وشارك فى تصوير المشاهد الأخيرة بالقاهرة معظم نجوم الفيلم من مصر والسعودية، وهم بيومى فؤاد وأحمد فتحى وهالة فاخر وياسر الطوبجى وكارولين عزمى ومصطفى البنا الشهير بسعفان، ومن السعودية عبد المجيد الرهيدى ولمار وهيا فياض وآخرون، والفيلم تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإنتاج أيمن يوسف، منتج فنى مصطفى يورى، وإخراج أيمن العلى.