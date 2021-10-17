رقص حسن أبو الروس ودينا الشربيني وهنا شيحة على "فلتت مني" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان حسن أبو الروس، مقطع فيديو مع الفنانة دينا الشربيني، والفنانة هنا شيحة وشقيقتها رشا شيحة، وهم يغنون ويرقصون على أغنية "فلتت مني" على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

الفيديو نشره أبو الروس عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "فلتت كمان من هنا ورشا شيحة.. اتفرجو على الأغنية كاملة على يوتيوب.. فلتت مني".

وطرح الفنان حسن أبو الروس، كليب أغنية "فلتت مني" مع النجمة دينا الشربيني، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، مساء الجمعة.

"فلتت مني" تم تصويرها في مدينة الجونة وتعكس أجواء من البهجة والمرح والرقص، وظهر أبو الروس خلالها بإطلالاته غير التقليدية، بينما ظهرت "دينا" بالزي البدوي الأنيق مع إطلالاتها الجريئة.

"فلتت مني" من كلمات حسن أبو الروس ومن توزيع ديزل ومن إخراج علي أبو طالب وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.