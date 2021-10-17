بعد مرضه.. زوجة خالد الصاوي على السجادة الحمراء بمفردها في مهرجان الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهرت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، بمفردها على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي.

"مي" ظهرت بدون زوجها الذي غاب عن حضور فعاليات المهرجان بعدما كشف عن مروره بأزمة صحية خلال الأيام الماضية.

ونشرت "مي" صورا لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من على السجادة الحمراء لفيلم "كباتن الزعتري" المعروض في المهرجان ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، وعلّقت: "أخيرا.. مهرجان الجونة".

وكان الفنان خالد الصاوي، فاجأ جمهوره عبر "فيسبوك"، بصورة أعلن من خلالها عن تعرضه لأزمة صحية، حيث ظهر جالسا على كرسي متحرك، وعلق عليها: "ساعتين على الكرسي ده.. يعلموك احترام القوة واحترام الضعف.. واحترام الكرامة اللي في الضعف.. أنا كويس بس التهاب في الساق ويزول بعد كام يوم بإذن الله".

وعقبها، كتب الصاوي عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "بقالي ساعتين مثلا ما بين رغبتي أصلح ما فكسته بلا قصد/ مسقط عشان واخد مسكنات لحد التشبع، وفي قمة التأثر لكم الاهتمام والصدق بحب ناس تربطنا أميز وأروش وأعمق صلة، ناس بتبعتلي وببعتلها أحلى حتة بريئة رقيقة وراقية شبه براءة الجامعة بس بلا عواقب كالطرد والرفد وباقي لدور سبتمبر، وألحقوا كريم حينتحر عشان بيري حتتجوز.. تاني؟ باختصار.. عندي التهاب في عصب رجلي اليمين مزعج بس مش خطر، وخلال 3 أيام يعود الشقي بقى بأمر الله، ولما قعدت على الكرسي لأن المسافة كبيرة طلبت معايا فوتو، لما شفت الصورة حسيت بشيء، بس استعجلت أو افتكست أو المسكنات لعبت الدنيئة، فقلقتكم بلا داعي سوري جدا.. أهم شيء إن اللي بيننا كل مرة يثبت أصالته، أحبكم أكثر مما تتسع العبارة".

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.