شذى حسون وسط البحر ونانسي عجرم أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم، صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير.. أتمنى لكم جميعًا عطلة نهاية أسبوع هادئة".

شذى حسون

ظهرت الفنانة شذى حسون وسط البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح السعادة من الغردقة الجميلة".

أسماء أبو اليزيد

الفنانة أسماء أبو اليزيد، ظهرت بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "تُناسب مثل قطعة اللغز".

نور عمرو دياب

استعرضت نور ابنة الفنان عمرو دياب، أناقتها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ما هي الألوان التي تحب أن ترتديها؟".

إنجي وجدان

نشرت الفنانة إنجي وجدان، صورة سيلفي لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير.. أتمنى لكم يومًا سعيدًا".

ملك أحمد زاهر

الفنانة ملك أحمد زاهر، نشرت صورة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "شعرت وكأنها دمية باربي اليوم بفضل فريق أحلامي".

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عمرو يوسف

كشف الفنان عمرو يوسف، عن أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الاستعداد لبعض الإجراءات على المنطقة الخضراء".

مصطفى شعبان

نشر الفنان مصطفى شعبان، صورة له داخل الطائرة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنه يوم جميل لغناء أغنية".

محمد رشاد

الفنان محمد رشاد، نشر صورة له من عيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد لي".