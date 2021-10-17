شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التحضير لجزء رابع من "نصيبى وقسمتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين، التحضير لكتابة جزء رابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "قريبا نصيبى وقسمتك 4.. ونتمنى من الله التوفيق"، وعلق المنتج أحمد عبد العاطي: "نتمنى من الله التوفيق .. دعواتكم".

وعُرض الجزء الثالث من "نصيبى وقسمتك" الذى كتبه عمرو محمود ياسين، فى سبتمبر عام 2019، خلال 9 حكايات تعرض كل حكاية فى 5 حلقات مع الاستعانة بأبطال مختلفين ومخرج مختلفين فى كل حكاية، مع تناول العمل قصصة متنوعة حول المرأة ومشاكلها بشكل عام والزواج والطلاق.

وشارك فى بطولة حكايات الجزء الثالث كل من: هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، وهنا شيحة، وملك قورة، شريف سلامة، إيمان العاصى، كريم قاسم، طارق صبرى، ميرنا نور الدين، نسرين أمين، سارة نخلة، هاجر أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد الشرنوبى، هدى المفتى، نرمين الفقى، هبة عبد الغنى، ميدو عادل ورانيا منصور وعدد آخر من الفنانين.

وكذلك ضم الجزء الثاني عددًا كبيرًا من النجوم، أبرزهم: بسمة، ودرة، وهنا شيحة، وشيري عادل، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، ونجلاء بدر، وهيدي كرم، وكريم قاسم، وأحمد فلوكس، وأحمد صلاح حسني، ومحمد كيلاني، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وإيهاب فهمي.