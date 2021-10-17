شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تكشف عن ملامح كتابها الجديد برسالة للشباب فى جميع أنحاء العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية أنجلينا جولي، عن جانب من كتابها المقرر طرحه فى الأسواق خلال الفترة المقبلة، والذي يستهدف الحديث عن حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم، والنضال من أجل المساواة وحماية البيئة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام".

وجاءت رسالة جولى التى نشرتها كالآتي: "لقد ألهمني الشباب في جميع أنحاء العالم الذين يقفون في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان، وحماية البيئة والمساواة والتمييز، فإنهم دائماً ما يتدخلون بالعمل الذي يجب أن يقوم به الكبار، ولكنهم فشلوا حتى الآن في القيام به".

وأضافت جولي: "عندما يكون لدى الأطفال والشباب القوة والمعرفة للتحدث، يمكنهم تغيير حياة كل من الشباب والكبار، مما يساعد على تحقيق مجتمع أكثر مساواة".

وعلى جانب آخر، رصدت عدسات المصورين، منذ أيام، ظهور النجمة العالمية أنجلينا جولي، وهى بصحبة زوجها السابق جوني لي ميلر، في نزهة بالسيارة بعد تناولهما عشاء رومانسي في أحد المطاعم في بيفرلي هيلز ولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، في تقرير لها، تطور العلاقة الرومانسية الجديدة التي تجمع جولي صاحبة الـ46 عاما، وزوجها السابق ميلر صاحب الـ 48 عاما، بعد أن رصدتهما عدسات المصورين من جديد، إثرالخلافات التي تعيشها جولي خلال السنوات الماضية مع زوجها السابق براد بيت.