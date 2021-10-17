شكرا لقرائتكم خبر عن النظرة الأولى لشخصية جويندولين كريستي بشخصية الشيطان فى The Sandman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مسلسل The Sandman، عن النظرة الأولى لشخصية النجمة العالمية جويندولين كريستي، نجمة مسلسل Game Of Thrones، فى دورها الجديد لوسيفر بالمسلسل المنتظر عرضه خلال العام المقبل، حيث تناقلت عدة وسائل إعلام عالمية الصورة الأولى لها.

وظهرت جويندولين كريستي، فى الصورة وهي بشعر قصير باللون الأبيض، بينما يتخلل وجها بعض الإضاءة الخافته للإيحاء بشخصيتها المنتظر عرضها فى المسلسل المقبل The Sandman عبر منصة نتفليكس الأمريكية.



جويندولين كريستي

وعاد الموسم السادس والأخير من مسلسل Lucifer فى 10 سبتمبر الماضي، المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 ويحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج، ويشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان، والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.