شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: لم نمنع سعد لمجرد من الغناء فى مصر.. والنقابة لا توقف برامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إن النقابة لم تصدر أي قرار بمنع الفنان المغربي سعد لمجرد من الغناء، موضحا أن النقابة أيضا لا تتدخل في منع عرض حلقات برامج بعينها، وأنها معنية فقط بالحفلات الغنائية، مشيرا إلى أن هناك جهات أخرى هى المسئولة عن الأمر.

واحتفل لمجرد مؤخرا بأغنيته "أنت معلم" التي طرحها في 2 مايو 2015، ووصولها إلى مليار مشاهدة على قناته الرسمية على اليوتيوب، وكتب سعد عبر حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لم ننس أبدًا مليار مشاهدة فلنحقق ذلك".

وطرح سعد لمجرد، لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "انتى حياتى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويتعاون فيها مع فريق كاليما، ويتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وحثت الأغنية أكثر من 15 مليون مشاهدة.

وتأتى طرح أغنية "انتى حياتى" بعدما حقق نجاحًا من خلال طرحه لأغنية "السهرة صباحى" وهى أغنية تريو جمعته بالمطرب صابر الرباعى والمطرب ريدوان، والتي تصويرها على طريقة الفيديو كليب والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما الكلمات باللغة الإنجليزية RedOne & pat devine.

وطرح الفنان المغربى سعد لمجرد، مؤخرًا أغنية دينية بعنوان "نادي يا الله"، عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب، والأغنية من كلمات زكرياء الحداني، ألحان رضوان الديري، ومن توزيع رشيد محمد على.