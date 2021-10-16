29 أكتوبر.. ماجد المهندس وداليا مبارك يفتتحان حفلات "هلا خورفكان"

محمد الفلاح - السبت 16 أكتوبر 2021

يحتضن مدرج خورفكان، المعلم الفني ذو الطابع الروماني، وسط إمارة الشارقة، حفلا غنائيا، يحييه الفنانان ماجد المهندس وداليا مبارك.



يأتي ذلك ضمن فعاليات افتتاح موسم "هلا خورفكان" الغنائي، الذي ينطلق، الجمعة، 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حيث يقدمان باقة من أشهر أغانيهما.

وتشارك الفنانة السعودية داليا مبارك بمجموعة من أكثر أغانيها شهرة، والتي لاقت ردود فعل إيجابية عند جمهورها وحققت ملايين المشاهدات على موقع "يوتيوب"، ومنها "اللي يمشي عادي"، و"يمكن"، و"كذا ممكن".

ولمع نجم الفنانة الشابة داليا مبارك في 2014 بأغنية "قلبت الطاولة".

ويشارك الفنان العراقي ماجد المهندس، الذي تميّز في الوسط الغنائي بعذوبة صوته وإحساسه المرهف، بتوليفة منتقاة من أبرز أغانيه التي لاقت إقبالاً جماهيرياً ورواجاً واسعاً مثل "تناديك"، و"هتان"، و"تحبك روحي".

واستهل ماجد المهندس مشواره الفني في مطلع التسعينيات متأثراً بكبار المغنيين العرب مثل سعدون جابر وناظم الغزالي، ومع إطلاق أغنية "المشكلة"، التي لاقت انتشاراً واسعاً.

مدرّج خورفكان بوابة مطلة على الفن والإبداع، تجمع ما بين فنون العمارة وفنون الموسيقى والمسرح، يقدم تجربةً متكاملة ومتفردة، شُيّد في شهر ديسمبر عام 2020، ويسعى إلى تنظيم البرامج الفنية الدورية التي تستضيف عروض الأفلام والعروض الموسيقية والحفلات الغنائية والأعمال المسرحية.