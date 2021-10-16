شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد شفيق: حدوتة "على الهامش" تتناول قضية حضانة الأطفال بعد انفصال الوالدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أحمد شفيق لـ الخليج 365، إن حكاية "علي الهامش" من مسلسل "إلا أنا" تتناول قضية حضانة الأطفال بعد طلاق الزوجين، مشيرًا إلى أن الحدوتة تحكل مفاجآت للجمهور، خاصة أن المرأة التى يتم طلاقها تكون حاضنة للأولاد، ولكن بسبب عناد الزوج وضغوط الأسرة تحدث أزمات كبيرة، وهو ما يوضح عناء الأطفال فى حياتهم بسبب طلاق الوالدين.

وأكد شفيق أنه أوشك علي الأنتهاء من مونتاج ومكساج جميع الحلقات، حيث سلم أغلب الحلقات للشركة المنتجة ويتلقى تعديلات طفيفه خلال اليومين المقبلين.

وتنطلق الحلقة الأولى من حكاية "ع الهامش" للنجمة نيرمين الفقى وصبرى فواز، من أحداث مسلسل "إلا أنا"، اليوم السبت على قناة dmc، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

حدوتة "ع الهامش" هى الحكاية الرابعة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، تأليف أمانى التونسى، وإخراج أحمد شفيق، وبطولة نرمين الفقى، صبرى فواز، جيهان خليل، محمود ياسين "جونيور"، وهايدى رفعت، وعدد آخر من الفنانين الشباب.