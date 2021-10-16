شكرا لقرائتكم خبر عن درة لـ"الخليج 365": مبسوطة بتكريم السقا وأصور مسلسلى "المشرحة" بعد شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة درة لـ"الخليج 365"، إنها تستعد لتصوير مسلسلها الجديد، والذى يحمل اسم مؤقت وهو "المشرحة"، نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، ومكون من 10 حلقات، وسيتم تصوير أحداثه بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد الغنتهاء من تعاقدات باقى فريق العمل، ويتم الاستقرار بعدها على الاسم النهائى للمسلسل.



درة

وتحدثت درة عن مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الخامسة، وأكدت أنها سعيدة بتواجدها في المهرجان، مشيرة إلى أنه طاقة إيجابية في كل الفعاليات والتنظيم، وعبرت عن سعادتها بتكريم النجم أحمد السقا فى افتتاح المهرجان.

من ناحية أخرى تنتظر درة تنتظر عرض فيلم "الكاهن" الذى انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة إياد نصار وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال درة حكاية "غالية" ضمن قصص مسلسل "زى القمر"، مكونة من 5 حلقات، وناقشت بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" وتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .