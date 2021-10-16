دوللي شاهين تثير الجدل.. هل تعرضت للعنف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، الجدل بصور لها ظهرت خلالها بكدمات على وجهها في أحد المستشفيات.

القصة بدأت قبل يومين، حينما نشرت دوللي عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها وهي على سرير المرض وعلى وجهها آثار كدمات، وعلّقت: "أي أي أي.. يا حرام يا دودو".

ونشرت صورة جديدة بالأمس، لوجهها وعليه آثار الكدمات، واكتفت بذلك دون تعليق، إلا أنه دارت تساؤلات بين متابعيها عن سبب ذلك وهل كونه حقيقة وتعرضت للعنف من قِبل مجهول، أم أنه ضمن عمل فني تقوم بتصويره.

"الخليج 365" من جانبه تواصل مع عصام ميلاد نصر الله، المستشار الإعلامي لها، وأوضح لنا أن الكدمات التي تظهر على وجهها حقيقية، ولكنها نتيجة تصويرها أحد المشاهد في مسلسل "المماليك".

وتجسد الفنانة دوللي شاهين شخصية "ناني" خبيرة أبراج ضمن أحداث مسلسل "المماليك"، ومن المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

ويقوم ببطولة العمل النجوم: رانيا يوسف وبيومي فؤاد ودوللي شاهين ونانسي صلاح وسيدرا ورامي وحيد وعمر حسن يوسف وحنان سليمان وعفاف رشاد وغيرهم، وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، وهو عمل اجتماعي تشويقي.