سيارة محمد رمضان "لامبورجيني" تعود من الجونة على "ونش" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

ظهرت سيارة الفنان محمد رمضان، على "ونش" بأحد الطرق السريعة، قادمة من مدينة الجونة، وذلك بعدما حضر بها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة مساء الخميس الماضي.

ووصل الفنان محمد رمضان، إلى السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس، بسيارته "لامبورجيني" ومدوّن عليها شعاره "نمبر وان".

وغنى محمد رمضان في نهاية حفل الافتتاح أغنية "جو البنات" الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بمشاركة نجمي المغرب ريدوان ونعمان بلعياشي، مع فرقة استعراضات راقصة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة مساء الخميس الماضي، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 - 22 أكتوبر الجاري.