وائل كفوري "تريند على جوجل" بعد تعرضه لحادث مروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر النجم اللبناني وائل كفوري تريند مؤشر البحث في "جوجل" بعد تعرضه لحادث سير، أمس الجمعة.

وتعرض وائل كفوري لحادث مروع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، مساء الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى المعونات - جبيل للمعالجة، حيث يخضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض (كدمات) في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدهورها.

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.