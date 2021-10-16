عمر الحريري.. سقط على خشبة المسرح ولُقب بـ"أبو البنات" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى العاشرة على وفاة الفنان القدير عمر الحريري، إذ رحل عن عالمنا في 16 أكتوبر 2011 بعد صراع مع المرض.

بدأ "الحريري" مسيرته الفنية وهو طفل في فيلم "سلامة في خير" 1937، ثم تخرج من فن التمثيل العربي 1947.

أنشا عمر الحريري المسرح القومي في ليبيا 1974 قبل أن يغادر إلى القاهرة، وعمل هناك مدرسًا للتمثيل والإخراج.

قدّم عمر الحريري حوالي ما يقرب من 300 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح.

من أشهر أعمال عمر الحريري السينمائية: "سكر هانم، السبع بنات، الناصر صلاح الدين، دائرة الانتقام، كفاني يا قلب، القاضي والجلاد" وغيرها من الأعمال.

كما شارك "الحريري" في كثير من المسلسلات التلفزيونية منها "أحلام الفتى الطائر" و"خالتي صفية والدير" و"ساكن قصادي" و"السيرة الهلالية" و"شيخ العرب همام" إضافة إلى مسرحيات منها "شاهد ما شافش حاجة" و"الواد سيد الشغال".

ونال الحريري عددا من الجوائز عن بعض أدواره كما كرمه المهرجان التاسع للسينما المصرية عام 2003 وأصدر عنه كتاب "عمر الحريري.. قوس قزح" للناقدة زينب عزيز.

وكشفت "ميريت" ابنة الراحل عمر الحريري عن سبب توقف والدها عن التمثيل لمدة 7 إلى 8 سنوات، وقالت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، إن والدها توقف عن التمثيل بسبب سفره إلى ليبيا، لتأسيس المسرح الوطني الليبي في بني غازي، وتدريب الممثلين هناك، واعتبر هذه المسؤولية "مهمة وطنية".

وأضافت: "حضرت إنشاء المسرح الوطني هناك، وبعد عامين جاءت ثورة الفاتح، ما اضطرني لمغادرة ليبيا، بسبب إغلاق المدارس، وبقي والدي في ليبيا، وأتذكر أنه كان يحرص أن يشارك الفنانين الشباب في بناء المسرح حتى يرتبط كل واحد منهم بالمسرح".

وقالت إن والدها كان يحزن بسبب ملامحه التي لم ترشحه لأداء دور "فلاح"، وكان يتمنى لو يجسد شخصية فلاح مصري، ولهذا السبب حينما عرض عليه مسلسل "شيخ العرب همام" وافق على الفور، فكان هذا الدور الأول الذي يمثل فيه باللهجة الصعيدية.

أما عن أكثر المواقف التي تتذكرها لوالدها، قالت: "في الثامنة عشر من عمري، دخلت مكتب المرور مع والدي، وقال إنه لن يتوسط لي، بل طلب منهم امتحاني في القيادة والإشارات، حينما شعر أنهم لن يختبروني".

وعن لقب "أبو البنات"، قالت: "والدي كان يحب هذا اللقب، فنحن 3 بنات، أكبرنا نيفين رحمها الله، وقد توفيت قبل والدي، وأنا الثانية، أما الثالثة بيري في العشرين من عمرها".

وعن مرض والدها، قالت: "علمت بطبيعة مرض والدي، وكان مصابا بسرطان العظام، ولم أخبره على مدار 4 سنوات، وفي إحدى المرات سقط على خشبة المسرح، ونُقل إلى المستشفى وظل بها على مدار أسبوع قبل رحيله".

واختتمت حديثها قائلة: "والدي كان يعشق المسرح، وتمنى أن يموت على خشبة المسرح، وهو ما حدث، فقد علمه المسرح حب الفن والالتزام".

ورحل الفنان عمر الحريري في 16 أكتوبر 2011، تاركًا لجمهوره ومحبيه أعمالًا خالدة.