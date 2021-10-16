بالصور| بشرى عن مشاركتها في 3 أحداث بـ"الجونة السينمائي" اليوم: طالعة بثلاثة مناظر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شاركت الفنانة بشرى، رئيس العمليات في مهرجان الجونة السينمائي، اليوم السبت 16 أكتوبر، حتى الآن في 3 أحداث ضمن فعاليات الدورة الخامسة.

وأثناء حضورها على السجادة الحمراء لمشاهدة فيلم كباتن الزعتري، قالت للكاميرات إنها تظهر حتى الآن بثلاثة مناظر، كان بين اثنين منهما أقل من ساعة، وحرصت على تغيير إطلالتها في كل مناسبة، الأول افتتاح معرض المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي، والثاني مناسبة خاصة بمصفف الشعر الراحل محمد الصغير، والثالث العرض الخاص لفيلم كباتن الزعتري.

وانتهى عرض الفيلم في مسرح البلازا، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، بينهم: ليلى علوي، طارق الإبياري، نيقولا معوض، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، صبا مبارك، أروى جودة، هنا شيحة، شذى حسون.

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