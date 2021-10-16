هاني شاكر :سعد لمجرد ليس ممنوعا من الغناء بمصر وتويتر يطالب بإذاعة حلقته في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

دشن فانز الفنان المغربي سعد لمجرد حملة على تويتر تطالب قناة (أون تي في) بإذاعة حلقة "سهرانين" التي قام المطرب المغربي بتسجيلها مع الفنان أمير كرارة، بعدما ظهر هاشتاج منذ فترة قد طالب بمنعها.

وكان سعد لمجرد قد حل ضيفا على مصر منذ أسبوعين وتواصلت معه قناة أون تى في، لتسجيل حلقة غنائية في أول ظهور وانفراد إعلامي منذ خمس سنوات.

واستجاب لمجرد نظرا لصداقة تربطه بالفنان أمير كرارة وبالفعل تم تسجيل الحلقة في أجواء ممتعة وحقق البوستر الخاص بإعلانها على صفحة إنستجرام لمجرد مليون مشاهدة في يوم واحد ولكن مع ظهور هاشتاج بمنع ظهور الفنان لم تذاع الحلقة

.ورغم أن القائمين على القناة لم تصدر عنهم أية تصريحات تخص منعها عدا أن الفنان المغربي سعد لمجرد قد أشار الى أنه تم تأجيل الحلقة لاحتفالات مصر بأعياد 6 أكتوبر وهو ما كان سببا في تأجيل إذاعتها .

وفوجئ الجميع بهاشتاج يطالب بمنع سعد لمجرد في مصر الأمر الذي استدعى تدخل الفنان هاني شاكر واضطره إلى إصدار تصريح لإحدى القنوات بأن لمجرد مرحب به في مصر ، وغير ممنوع إطلاقا طالما أن أحكاما نهائية لم تصدر ضده.

وقال شاكر إن المملكة المغربية تستقبل الفنانين المصريين بكل حب وتقدير وهو شخصيا لاقى تكريما من الملك محمد السادس ملك المغرب وبالتالي لا يحق لأحد أن يطالب بمنع أي مغربي من الغناء في مصر ، وأن المغرب دوما تستقبل فنانين مصريين وتكرمهم وتقدر الفن المصري وأن النقابة التي يترأسها لم تصلها أية أحكام قضائية نهائية تفيد بإدانه لمجرد.

وطالب شاكر في تصريحاته رواد السوشيال الميديا الذين يتحركون ضد الفنانين العرب بدوافع المنافسة من الآخرين أن يكفوا عن هذا النهج الذي يوتر علاقة مصر بأشقائها العرب.

من ناحية أخرى كان لمجرد قد غنى في حلقته التي لم تذاع بعد لعبد الحليم حافظ ومحمد عبدالوهاب، كما غنى أغانيه منها إنساي مع الفنان محمد رمضان وعدى الكلام وهي أول أغنية له باللهجة المصرية وغنى أيضا "أنت معلم" التى سيحتفل عما قريب بوصول عدد مشاهديها إلى المليار .