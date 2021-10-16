إيمي سمير غانم تزور مقبرة والديها.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة إيمي سمير غانم مقبرة والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

ونشرت "إيمي" مقطع فيديو، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من زيارتها لمقبرة والديها.

وكتبت إيمي على الفيديو بقوله تعالى: "رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا".

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما، وشُيّعت جثمانها من مسجد المشير بالتجمع الخامس قبل أن يواري الثرى بمقابر الأسرة بمدينة نصر.

ورحل قبلها زوجها الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.