أروى جودة وهنا شيحة وبسنت شوقي يتألقن.. 100 صورة للنجوم في ثالث أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت السجادة الحمراء لفيلم "كباتن الزعتري" المعروض في مهرجان الجونة السينمائي، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، العديد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم المصري في ثالث أيام الدورة الخامسة للمهرجان.

ومن بين هؤلاء النجوم: نجلاء بدر، تامر حبيب، أروى جودة، إلهام شاهين، هالة صدقي، بشرى، هند صبري، درة، داليا البحيري، رانيا يوسف، داليا شوقي، مايان السيد، ليلى علوي، توني ماهر، دينا الشربيني، خالد سليم، محمود الليثي، أحمد مجدي، منى زكي، هنا شيحة، حسن أبو الروس، محمد فراج، بسنت شوقي، صبا مبارك، ونسرين طافش وغيرهم.

"كباتن الزعتري" إخراج علي العربي، عُرض في مهرجان صاندانس السينمائي، وحاز على إشادات جماهيرية ونقدية واسعة.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة يوم الخميس الماضي، وشهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

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