نبيل الحلفاوي عن تعادل الأهلي والحرس الوطني: ماتش من اللي بينسي اللعيبة الكورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على تعادل النادي الأهلي مع فريق الحرس الوطني بهدف لكل جانب في لقاء أقيم بالنيجر ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحلفاوي، في تغريدات عبر "تويتر": "يا ساتر.. أهو ده ماتش من اللي بينسي اللعيبة الكورة.. الحكم شديد السوء.. كل حاجة كانت وحشة.. المهم كان الماتش يعدي.. ونخلص هنا".

وفرّط الأهلي في تفوقه واكتفى بالتعادل ضد فريق حرس الوطني بهدف لكل جانب في لقاء أقيم بالنيجر ضمن ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم السبت المقبل، في لقاء يحتاج من خلاله الأهلي للتعادل السلبي على أقل تقدير للوصول لدور المجموعات، في المقابل ليس أمام بطل النيجر سوى الفوز أو التعادل بأكثر من هدف لتحقيق المفاجأة والصعود للدور التالي.

وبدأ الأهلي طريق حملة الدفاع عن لقبه والذي توّج به في آخر نسختين بالتعادل حيث سجل هدف الفريق الأحمر الدولي التونسي علي معلول من ضربة جزاء.