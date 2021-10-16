سيلينا غوميز تواعد “بطلاً خارقاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت أخبار في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن علاقة غرامية تجمع بين الفنانة العالمية سيلينا غوميز وبطل فيلم “كابتن أميركا” الأميركي كريس إيفانز، وذلك بعد انتشار صور لهما في أماكن عامة.

وقام إيفانز بمتابعة غوميز على تطبيق “إنستغرام” لتتابعه بدورها، ما أكد شكوك المعجبين الذين عبروا عن فرحتهم بالخبر وتفاعلوا بشكل كبير مع الصور قبل أن يظهر أن المعلومة مجرد إشاعة ولا صحة لها.

وتبيّن أن عدداً كبيراً من المعجبين حمّل هذه الصور عبر الإنترنت وزعم أن النجمين تواجدا معاً في نفس المطعم والاستوديو. واتضح أن الصور مزيفة وتم التقاطها في وقتين منفصلين – صور غوميز من عامي 2017 و2019 بينما صور أفينز من عامي 2013 و2020.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً صوراً صادمة لسيلينا غوميز، ظهرت فيها بملامح مختلفة بعد أن كسبت الكثير من الوزن وصبغت شعرها باللون الأشقر. وظهرت غوميز تأكل بطريقة شرهة ورجح البعض أنها تحضر للمشاركة بعمل فني جديد.