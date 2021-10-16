ابنة مادونا تشكو سيطرة والدتها: “أمي مهووسة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت ابنة المغنية الأميركية مادونا، لورد ليون، في مقابلة مع مجلة “متيريل غرل” الأميركية أن والدتها متشددة جداً وتحب السيطرة على كل شيء في منزلها. وقالت الفتاة البالغة من العمر 25 عاماً: “أمي مهووسة بالسيطرة، وسيطرت على حياتي. واحتجت إلى أن استقل عنها تماماً بمجرد تخرجي من الثانوية”.

ورغم امتلاك مادونا لثروة تقدر بملايين الدولارات إلا أن ابنتها التي تعمل كعارضة أزياء وجدت حريتها واستقلالها من خلال الابتعاد عنها ودفع رسوم جامعتها وإيجار شقتها في نيويورك بنفسها.

وتطمح ليون لأن تكسب في يوم من الأيام لقمة عيشها من خلال موهبتها في الغناء والرقص، وليس من خلال عرض الأزياء فقط.

كذلك ذكرت ليون بأن والدتها تعمل بجد واحتراف على عكسها، وأنها كلما كبرت أيقنت مدى تأثيرها فيها فقد ورثت حبها للسيطرة.

وتفاعل جمهور الفنانة الأميركية بشكل كبير مع الخبر وساندها معتبراً بأغلبيته أن سيطرة مادونا تعكس اهتمامها ودعمها وخوفها على أولادها.