وكيل أعمال مايكل كين ينفي تقاعد الممثل ويؤكد دراسته لنصين جديدين

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من تلميحات السير مايكل كين، باعتزاله للتمثيل بشكل نهائي بسبب معاناته من محدودية الحركة، أثناء ظهوره على إذاعة BBC Radio 5، إلا أن وكيل أعمال النجم الكبير أكد أن الممثل لن يتقاعد.

ونقلت صحيفة فارايتي، فى تقرير جديد، تصريحات وكيل أعمال النجم العالمي صاحب الـ88 عاما، قائلاً: "لن يعتزل الممثل حيث إنه يقوم بدراسة نصين جديدين على أن يشترك مع طاقم عملهما الفترة المقبلة".

وكان قد صرح كين، الذي بدأ التمثيل في عام 1953: "لم أعمل منذ عامين ولدي مشكلة في العمود الفقري تؤثر على ساقي لذا لا يمكنني المشي جيدًا".

علاوة على ذلك، أشار إلى المذكرات التي كان ينشرها على مدار السنوات العديدة الماضية - The Elephant In Hollywood عام 2010 و Blowing The Bloody Doors Off في عام 2018، وقال: "كما كتبت كتابان تم نشرهما وكانا ناجحين، لذا فأنا الآن لست ممثلاً - أنا كاتب".

وسابقًا، ذكر مايكل كين، في حوار مع مجلة Candis نقله موقع الديلي ميل، أنه قرر العيش لفترة أطول قليلاً بابتعاده عن الكحول، خاصة بعدما أصبحت لديه نظرة جديدة للحياة، بالتزامن مع وجود أحفاده منه حوله، وقال إن أحفاده منحوه فرصة جديدة للحياة دون أي قلق أو متاعب.